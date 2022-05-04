91APP-KY（6741）庫藏股今（4）日啟動，91APP表示，將買回庫藏股並轉讓股份予員工，將於5月4日至7月3日買回250萬股，預計買回價格區間為91.5元～229.5元，以每股最高買回區間上限計算，將斥5.73億元買回，預定買回股份佔公司已經發行股份的2.07％。91APP開盤股價勁揚，一度漲逾6％。

91APP表示，買回庫藏股是為激勵員工及提升員工向心力，若買回期間內，公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

91APP近期股價一路重挫，主要受到大盤以及電商類股整體修正影響，今年以來已跌逾五成，昨（3）日收127.5元，寫掛牌以來新低價。91APP自去年開始積極徵才，祭出上看200萬的年薪，91APP董事長何英圻更喊出「高階人才需求無上限」，而為提振股東以及員工信心，昨（3）日宣布祭出庫藏股，主要是為了轉讓股份給員工，同時也表示若股價低於買回區間價格下限，將持續買回股份。

91APP-KY今年第一季營收2.82億元，19.60％。以獲利來看，91APP尚未公告第一季財報，2021年稅後淨利2.98億元，較前年同期2.07億元年增43.9％。每股稅後盈餘2.58元，優於2020年的1.92元。

展望市場趨勢，何英圻認為，接下來電商將成為各行各業的配備，何英圻說，目前台灣電商滲透率仍在約10％卡關，表示市場規模尚未被翻轉，他表示，在全球新冠疫情影響之下，電商滲透率持續提升，且各行各業都將陸續投入。

而台灣電商走過「電商1.0」的C2C時代，到2010年開始進入「電商2.0」，以B2C模式為大宗，接下來將會是「電商3.0」、以D2C趨勢為首的時代，何英圻說，在D2C的模式下，OMO虛實融合將取代過去的純虛擬網路，介面也擴大至PC、行動、App、In-Store等。整體來說，D2C將是所有線下零售品牌的主流，OMO則是實體零售商進行數位轉型的最佳解。

展望91APP接下來營運，何英圻表示，今年的動能可以分成幾項來看，一是原本既有的服務成長快速，此外，今年也開始跨產業與ERP業者、POS業者、 廣告服務商等服務商進行策略結盟，彼此開發新客戶，更不排除往OMO實體開店服務邁進，協助純電商客戶跨入實體店領域。

另外，91APP近期也切入餐飲電商，何英圻說，餐飲品牌開始拓展外帶、外送、宅配，但是碰到應用場景無法整合的問題，對餐飲業者來說，好不容易開拓到新客戶，後續可以藉由透過科技導入，讓開發客戶的綜效大幅提升。91APP切入餐飲電商後，目標在今年底前拿下幾家較大的餐飲品牌客戶，未來也將陸續貢獻營收。