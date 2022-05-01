刑事警察局統計，2022年第一季受理解除分期付款案件，高風險賣場前五名之排名為「東森購物」、「誠品書局」、「遠傳friDay購物」、「蝦皮購物」及「金石堂」，民眾皆為接獲假冒該公司之客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、APP來解除設定」當話術之詐騙案件。

刑事局分析，「解除分期付款」詐騙手法通常是歹徒駭入電商或電商委託之系統商資料庫，以竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款來解除設定。

刑事局為防範此類詐騙手法，除每日提醒高風險電商加強資安防護，並彙整電商業者因個資外洩仍需負損害賠償責任之判決案例，促請高風險電商落實資安防護。刑事局除每週均針對被害件數逾5件之疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表。

刑事局呼籲民眾，如接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋2」、「＋886」等號碼，電話中如聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷，並將相關資訊通報165反詐騙諮詢專線。