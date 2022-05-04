宜蘭縣文化局圖書總館改建，預計2024年底完工，文化局利用宜蘭市化龍一村眷舍群空間，設置兒少書房與樂齡書房，今天（4日）樂齡書房對外開放，縣府盼能在圖書總館施工期間，讓眷舍群兼具有臨時圖書室的功能，持續提供民眾閱讀服務。

位於宜蘭縣文化局的圖書總館使用超過37年，因有管線老舊、漏水等問題，文化局向中央爭取2.5億元經費，加上縣府自籌1.7億元，共計4.2億元，打造全新的縣級圖書館，但興建期間圖書館須全面閉館，文化局遂另尋空間作為臨時圖書室。

宜蘭酒廠前的化龍一村，在2015年縣府登錄為歷史建物，並啟動修復工程，全區共有9棟建物，1號棟建物作為兒少書房，藏書1.3萬冊，已於今年1月20日啟用，3號棟的樂齡書房今天開放，藏書約有3000冊。

文化局表示，原本的圖書館館藏約有28萬冊，受限化龍一村的空間，因此精選借閱率高的圖書供民眾閱覽，樂齡書房還提供長者喜愛閱讀的期刊、報紙，盼民眾可以多加利用。

縣長林姿妙今天前往化龍一村，了解臨時圖書室使用情形，雖然空間不如原本的圖書館，但文化局妥善利用空間，林姿妙視察後肯定文化局的用心。她說，透過閱讀能讓人看到人生百態、文化藝術，歡迎鄉親能到化龍一村多多閱讀。

文化局表示，縣級總館目前是第2次上網招標，工期是28個月，預計2024年底完工，文化局會與民間合作，提供館藏供民眾閱覽，今年也編列20萬元預算，購買電子圖書，讓民眾也能利用網路資源來閱讀。