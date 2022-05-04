亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）推出新一代16至24位元超高精度逐次漸近暫存器（SAR）類比數位轉換器（ADC）系列產品，可簡化在儀器儀錶、工業和醫療健康應用領域中複雜的ADC設計。新型高性能SAR ADC系列採用ADI專利的Easy Drive技術和通用Flexi-SPI串列周邊介面（SPI），可因應系統設計挑戰並擴大直接相容的配套產品選擇範圍。

ADI的Easy Drive技術在保持元件性能的同時亦克服傳統系統級設計挑戰，例如嚴格的佈局指南及數位介面時序要求，以及複雜的配套產品選擇。通用的Flexi-SPI數位介面提供易於滿足的時序要求，簡化主機處理器和ADC整合。結合高性能與重新構想的數位介面提供更好的整體設計體驗，同時加快系統設計週期。

該接腳相容的SAR ADC系列具有6款產品，第一款是24位元雙通道同步採樣、每通道2 Msps的AD4630-24，其擁有領先的精度（INL）額定值為0.9 ppm，高出其他解決方案4倍。AD4630-24將基準緩衝器和所有關鍵解耦元件整合至單一晶片中，與其他解決方案相比密度提升了2倍。

ADI電子測試與測量部門總經理Ray Goggin表示，性能和速度的結合將帶來更精準、更穩定的數位控制迴路，能以更低的延遲穩定於其最終設定點。該ADC系列體現了ADI的技術演進，其進一步簡化設計、評估流程，並使數控精密儀器產品更快上市。