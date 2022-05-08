防疫保單之亂延燒，傳出金管會強力要求以數位健康證明代替診斷證明書，金管會今天表示，除用藥資訊與診斷證明書無涉外，有關揭露身分證字號部分，已與衛生福利部協調溝通同意增列；又為避免偽造，衛生福利部亦提供數位新冠病毒健康證明查驗服務。

金管會表示，衛生福利部提供民眾申請並下載之數位新冠病毒健康證明，係以衛生福利部疾病管制署為數位證明發行機構，其內容除個人基本資料外，包括檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用之相關資訊相同。

由於近期民眾至醫療院所要求開立診斷證明書之需求大增，對於醫療院所量能產生排擠效應，為解決此問題，金管會於今（8）日上午邀集產壽險公會及相關業者，請其研議是否能以上開數位新冠病毒健康證明作為替代醫師診斷證明之文件，並請公會儘速研議理賠受理流程及文件，以利保戶知悉。

對於產險人士批評，金管會無視業者反映該證明未完整揭露身分證字號、用藥資訊，也無法解決偽造問題等節，均非事實。