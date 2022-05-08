台灣烏克蘭陣線今天在台北、新竹、台中三地發起支持烏克蘭邁向勝利集會，傳達台灣力挺烏克蘭立場。發起人Jen表示，身而為人，我們都必須挺身而出，對抗極權政權的壓迫，為正在受壓迫與受難的人發聲。

俄烏戰爭持續兩個半月，由支持烏克蘭的台灣人和烏克蘭人共同發起的台灣烏克蘭陣線，特地選在俄羅斯5月9日將舉行閱兵典禮前的今天舉辦活動，凸顯烏克蘭的堅忍及俄羅斯軍隊的暴行。

在台北自由廣場的活動現場，邀請多位在台烏克蘭人與台灣講者上台分享，並演奏烏克蘭國歌，同時拉起巨幅烏克蘭國旗。

Jen表示，這段期間，因為實體集會和社群媒體認識了不少來自世界各國在台的朋友，這是 他第一次如此深刻體會到原來這真的是「地球村」時代。「是的，普丁不會因為我一個人而停止戰爭，但世界，會因我們一群、一群的人而挺住希望。世界需要你，需要你的聲音。」

今天是母親節，他說，台灣人或許正與母親享用母親節大餐，在這難得團聚的日子享受親子時光。然而，烏克蘭的女性們，不論是母親或小孩，現在正在戰爭中飽受痛苦、受盡折磨，同時仍用盡全力守護家園。

Jen表示，數以千計的烏克蘭女性在她們的孩子面前遭到俄軍性侵，不同年齡性別的孩童也逃不過無良的魔爪，「當強暴與強姦成為戰爭的工具，任何性別年齡都可能淪為受害者，包括你和我」。

來自Odesa的烏克蘭人Anatolii感謝友善的台灣人民和自由的國家台灣。他說，如果沒有所有民主社會的支持，烏克蘭將無法達到我們現在所擁有的。一旦烏克蘭失去全世界的關注，我們將在這場戰爭中失敗。

Anatolii表示，來自台灣的溫暖已經傳遞了數千公里，一直在振奮烏克蘭士兵。現在越來越多的烏克蘭人談論來自台灣的支持，包括當地媒體、我們的政府和我們的士兵。

他強調，台灣雖然很小，但是台灣人在日本大地震之後是捐給日本最多的，台灣人的善意傳遍了全世界。「在此，我以我的人民和為自由而戰的士兵的名義，感謝所有台灣人民的幫助」。

負責組織台北場活動的旅台烏克蘭人Alex Khomenko表示，他來自哈爾科夫，今天已經是戰爭的第74天，在那邊每天還有炸彈落在建築物、寧靜的街道和公園上。他之前的同學和朋友都在那邊，「他們每天的目標是協助他人，救助他人，贏得這場戰爭」。

他說，今天集合在這邊的原因是因為這個日子是第二次世界大戰歐戰勝利紀念日。77年前的今天，隨著有貪心的一國造成的戰爭，和平終於回到了歐洲。 可是今天這個節日被另外一場戰爭所黯然失色。

Alex表示，在烏克蘭境內不斷惡化的敵對狀態，導致在烏克蘭生活的人們必須做出艱辛且痛苦的選擇，迄今為止，已經有超過400萬人離開烏克蘭，而人數也不斷地在攀升中。他也引用國際特赦組織的呼籲，希望其他國家為這些流離失所的烏克蘭人，提供即時和長期的保護，也允許他們可以繼續前往其他目的地。