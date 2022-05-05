立志作金管會心目中第一乖寶寶。南山人壽今年將改選董事，獨董席次將由四席拉高為五席，符合金管會期待外，提名的五名獨董分別是台大法律系教授汪信君、東吳法學院長卓俊雄、政大會計系教授陳明進、前國寶人壽董事曾榮秀及東吳財工與精數系教授詹書芳，五人多為金管會保單審查、會計師懲戒等委員會的成員，南山以此表達遵法、符合政策的態度。

壽險業將在2026年1月1日正式接軌負債會計IFRS17及新清償能力指標ICS，從現在到接軌的四年間，各壽險公司都希望與金管會保持密切合作、成為金管會心目中的乖寶寶，則未來在爭取台版ICS及相關指標時，能多為自家公司爭取到更多的空間。

大型壽險公司也都表示要以自家精算人力等，協助金管會、保發中心及安定基金等進行相關研究，其中又以國泰人壽、南山人壽最為積極，兩家公司搶當乖寶寶中的第一名。

南山人壽今年6月股東會將進行董事改選，是否有「交棒」、「接班」等動作，先前南山人壽副董尹崇堯並不願多談，目前南山人壽亦未公告新任董事候選名單。

南山人壽目前13席董事中，有四席獨董，九席董事中有七席是潤成投資的法人代表，另有二席是自然人董事豐群集團董事長張宏嘉、宏碁集團創辦人施振榮，今年改選獨董將由四席提升為五席，且提名者都是新面孔。

南山人壽董事會已通過將提名現為金管會保單審查委員、曾是評議中心委員的台大法學教授汪信君；曾是評議中心總經理，現在是壽險公會保險業務申訴委員的卓俊雄；證交所公益董事、金管會會計師懲戒委員會委員的陳明進；潤泰全球薪酬委員、金管會商品審查委員的曾榮秀；曾是陸家嘴國壽獨董、現在金管會投資型保單審查委員的詹芳書，五人都是保險或會計重量級學者。