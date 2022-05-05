宏碁資訊（6811）首季營業收入達新台幣16.42億元，較去年同期增長15.86%；營業毛利與稅後純益亦分別較去年同期成長37.56%與63.18%，毛利率達14.84，營益率達8.74%，每股盈餘增至3.18元。受惠於數位轉型商機及新科技應用需求強勁，第一季營收主要增長來自於雲端及軟體服務收入，毛利率、營益率與EPS皆創新高。

總經理周幸蓉表示：「宏碁資訊的雲端顧問團隊以客戶需求為核心，以優異的技術驅動創新，創造可交付的價值，協助客戶強化競爭優勢。更在數位轉型商機的驅動下，基於雲端平台，開發出新興應用，佈局的「平台養專案，專案養平台」策略奏效，可為獲利帶來長期且持續性的貢獻。」

展望今年，宏碁資訊持續以技術驅動營運表現，投資雲服務，聚焦三大方向，MSP雲端維運託管平台、雲端加值服務、多元的產業智慧解決方案；此外更積極響應ESG永續指標，近期更加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，與台灣百家企業，承諾共同推動培育具國際視野的永續人才，蓄積人力資本，強化台灣的國際競爭力；另外宏碁資訊也以長期協助台灣的雜誌出版社進行數位化經驗，推出「行動圖書館」的解決方案，提供企業實踐ESG的新選擇。