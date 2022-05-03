安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON）公布2022年第一季的業績，營收19.45億美元、年增長31％，以公認會計原則（GAAP）稀釋後每股盈餘為1.18美元，去年同期為0.20美元，非GAAP稀釋後每股盈餘1.22美元，去年同期為0.35美元，其中營收及獲利同創新高。

安森美總裁兼執行長Hassane El-Khoury說，我們的重點戰略為onsemi的利潤率和增長帶來持續的成果，汽車和工業終端市場現在佔我們收入的65％。我們的第一季業績創歷史新高，營收同比增長31％，毛利率增長1,420個基準點至創紀錄的49.4％，突顯了我們持續脫胎換骨的業務實力和產品價值。

Hassane El-Khoury指出，憑藉高度差異化的智能電源和智能感知產品組合、長期供應協議帶來的強大能見度，以及應對汽車功能電子化、先進駕駛輔助系統（ADAS）、能源基礎設施和工廠自動化等現今主要趨勢，我們身處有利地位維持我們的發展優勢。