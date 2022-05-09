精密型行星式減速機大廠台灣精銳（4583）9日以每股200元承銷價掛牌上市，不料再度受到大盤情緒低迷影響，掛牌首日未見蜜月行情，早盤更一度出現「破發」情況，所幸買盤隨後進場馳援，漲幅暫逾5％。

台灣精銳主要產品為「精密型行星式減速機」、「齒輪」及「齒排（條）」，業務範圍涵蓋全球30個國家，今年全球疫情逐步回穩，穩定交貨及滲透率提升下，台灣精銳首季自結獲利3.67億元，每股盈餘5.03元，直逼去年上半年的5.41元。

因應市場快速成長需求，台灣精銳去年位於中科后里園區新廠已正式啟用，除可增加減速機產能外，亦可跨足其他機械傳動元件產品，藉以獲取市占率及擴大產品廣度，可望帶動公司營收維持雙位數成長。

法人表示，台灣精銳不僅交期快速且產品型號品項多達數千種，可配合市場主流伺服馬達所有機型，藉以掌握市場先機。其一條龍的垂直整合生產能力更使其產品廣泛應用於各產業，故擁有生產效率高、降低成本及確保品質穩定之優勢，能有效因應不同產業之客戶，拓展其市場之廣度，滿足下游客戶一次購足之需求；目前有許多國際知名晶圓代工廠、電動車廠、半導體廠及光電廠皆為該公司終端客戶。