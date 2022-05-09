全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate協助Alfa Romeo F1Team ORLEN一級方程式車隊克服數位儲存挑戰，提供Seagate Lyve Cloud做為不間斷大容量物件式儲存平台，專為都會邊緣實現多雲自由。

在賽車運動中，不論從車用感測器到維修廠，都會產生大量資料，並衍生出各種長期問題，包括不斷提升的雲端儲存成本、難以預測的總擁有成本（TCO）、資料管理複雜度等，隨著Seagate成為Alfa Romeo F1Team ORLEN車隊的官方物件式儲存服務合作夥伴後，Seagate Lyve Cloud可確保資料隱私、無供應商鎖定效應、無應用程式介面（API）費用、無流量出口費用，協助車隊完全掌控資料，同時降低大規模資料儲存、搬移、使用的門檻。

當Alfa Romeo F1Team ORLEN車手Valtteri Bottas和周冠宇參加今年的一級方程式錦標賽時，即可在C42賽車駕駛頭枕上見到Seagate Lyve Cloud的品牌標誌。