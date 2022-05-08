前環保署長、台大地質系魏國彥教授日前投書《中國時報》，重視自然碳匯觀點筆者深感認同，但文中指出「台灣地狹人稠，難有多餘大片土地可供造林，沒有理由期待更多的森林碳吸收量」。此為森林碳匯的主流誤解，且流於表面，有必要加以澄清。

空地造林從無到有，確實是顯著增加碳匯的方法，但除此之外，尚有再造林、混農林業及邊際農地造林、都市綠化等增加「碳吸存」策略；減少毀林、退化及復育、永續森林經營、林火控制與病蟲害防治等「碳保存」策略；以及透過加強土壤碳蓄積、森林監管、公眾參與及法規建置等「碳管理」策略。

森林是可再生自然資源，人工林伐採、重新造林導入生長較快樹苗，可提高碳吸存效率；配合增加林產品使用、生質能等「碳替代」策略，更可減少其他部門碳排放達到吸碳、減碳雙效。

國發會於三月底發布台灣淨零路徑，森林碳匯目標從21.4百萬噸，提高到2050年22.5百萬噸，約增加5%碳吸存量，但「增匯」過程與方法全無交代，僅列2030年之前的需求經費847億，明顯地缺少有效達成目標之制度說明。到底台灣森林碳匯潛力，可行政策選項、實施面積與優先順序為何，從未揭露資訊？這樣輕忽的態度，正是社會不了解森林碳匯經營多樣的根源。

囿於國家溫室氣體排放清冊方法學框架，主要以林地維持林地、其他土地轉變為林地為計算，使林業部門疏於發展新植造林以外的方法學，也是社會不識其他經營方式效益的遠因。例如，佔全台森林面積兩成，現有42萬公頃的人工林，木材蓄積量平均僅132立方米，遠低於妥善經營可達的600立方米，僅此一端，永續林業經營與再造林的潛力足可想像。

至於魏教授質疑2009年森林碳匯為何大幅下降，是否與全球金融海嘯經濟衰退，造成當年碳排放量下降所影響，則是因為同年莫拉克風災造成大量漂流木、林木損失所致，兩者無關。

最重要的是，主流森林碳匯討論僅停留在「碳權」本身，以是否「新增」為考量，並未注意到「既有」的碳匯有其歷史、文化、政治、生態的多重意義，以及森林外溢的環境效益。事實上森林碳匯包括過去歷史累積，與未來逐年增加兩部分，依附於土地，與人民、原住民關係密切，具有歷史責任，因此國際間討論森林碳匯議題時，經常連結氣候正義、轉型正義議題，但這類論述，並未進入國內以及刻正修訂之「氣候因應法」視野。

國公有林地上原住民族傳統領域之碳地位，如何反映原住民的歷史累積及未來逐年增加的碳貢獻，是森林碳匯尚未碰觸的深層課題。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為環境品質文教基金會副秘書長）

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