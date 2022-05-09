美國再升息2碼，美元指數走強，日圓貶值壓力進一步擴大，日圓兌美元140日圓關卡近期成為市場關注焦點，日股在匯率趨弱、企業獲利強及估值低的多重吸引力下，可望吸引更多資金買盤，反映在股市表現。

瀚亞投資分析，觀察全球股市中，日股經常受益於貨幣貶值，且效應最大，日圓貶值將帶動日股走強，日股在過去縮減購債期間，表現更優於全球股市。除匯率因素，日本企業獲利強勁、資產負債表顯著改善，也成為日股強力支撐。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，Topix日本企業持有充裕的現金，比重達58％，高於MSCI亞洲（不含日本）、大陸、美國、英國及歐洲，此外日企的股息及股份回購也紛紛來到新高，現金盈餘殖利率高達11.5％，大幅優於其他成熟市場。

雖然日本企業盈利上修幅度顯著，且基本面有所改善，但日股的估值並未獲得重估，相較於全球其他市場，價格極具吸引力，股價淨值比約1.4倍，低於亞洲（不含日本）、拉丁美洲等新興股市。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊認為，日股中有許多遭到錯估的價值股投資機會，特別是美國聯準會升息且全球經濟重啟之下，有利於日本股票及價值股投資。建議挑選日本股票基金時，以擁有多元貨幣級別標的，例如日圓、美元避險，或其他貨幣避險級別來分散匯率風險。