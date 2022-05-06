周五美元兌主要貨幣料將連續第5周收高。美國即將發布備受關注的非農就業報告，其結果可能支持央行在收緊貨幣政策上採取激進的立場。

聯準會周三升息50個基點（2碼）、創下22年來最大升幅，並成為全球主要鷹派央行之首，為美元和美國債息帶來上漲動能。

聯準會主席鮑爾在周三會後明確表示該央行並未積極考慮一次就升息75個基點，受此影響，周三美股主要指數全面飆漲，美元指數略為回落。

周四美國10年期指標公債殖利率再度衝高，隔夜一度漲破3.1%。

根據路透社調查，經濟學家預估美國4月非農就業將穩健地新增39.1萬人。

TD Securities分析師出具報告指出，雖然聯準會在5月會議減少了其政策選擇性，但強勁的就業報告可能促使市場押注該央行將加大收緊力道，「這使得美元兌歐元和日圓的韌性，成為阻力最小的路徑」。

在通膨居高不下之際，市場預期聯準會6月升息3碼的機率仍然不低，根據聯邦基金利率期貨衍生工具交易數據，交易員認為6月升息3碼的可能性達到75%。而CME FedWatch工具顯示，美國6月升息75基點的機率高達83%。

周五亞洲盤中，追蹤美元兌6種貨幣的美元指數小漲0.15%，報103.73；本周累計上漲0.48%。在周四紐約盤中，美元指數一度站上 103.94，創下20年新高。

目前美元兌日圓漲0.38%，報130.665日圓，逼近上周創下的20年高點131.25，本周以來上漲0.64%，估將連漲第9周。

澳洲國民銀行（NAB）資深市場策略師Gavin Friend表示，鮑爾是不折不扣的鷹派，他們將盡其所能遏阻通膨，這將推升美國債息和美元。

NAB周五發布最新匯率預測，預估到9月底，美元將升至1.02兌一歐元並升至1.20兌一英鎊，但預估美元兌日圓將略為回落至125日圓。

周五亞洲盤中，歐元跌0.13%，報1.05255美元，本周累計下跌0.16%。歐元但自上周跌至5年新低1.04695美元以來，大多陷入橫向整理格局。

英鎊繼隔夜重挫2.22%、創下兩年來最大跌幅後，目前持平於 2.22%，報1.2357美元，本周以來下跌1.76%。此前英國央行在升息後警告經濟可能陷入衰退。

澳元目前貶0.26%，報0.7094美元，但本周料將收漲0.47%，結束連續5周的跌勢。

澳洲央行日前宣布升息25個基點，調升幅度超出市場預期，並在周五發布最新季度報告，將今年的通膨預期大幅上修，預告未來還將多次調升利率，以免國內通膨危機失控。

加密貨幣比特幣小跌0.18%，報36,467.62美元，延續在隔夜市場大跌7.94%的低迷走勢。本周以來比特幣下跌5.25%。

在岸人民幣大跌至6.6982兌一美元，創下一年半新低，北京嚴格的清零防疫政策料將重創經濟，使市場信心受到打擊。