小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮海運2021年稅後盈餘2,390億元，比前一年大賺8.8倍，累積保留盈餘有2,593億元，營運資金高達1,740億元，除了配發18元現金股利外，董事會決議辦理現金減資六成，每股返還6元現金給股東，合計配發股利24元，減資後長榮海運實收資本為211.64億元。

市場人士認為，弟弟派本次將以股東身分，於股東會中質疑長榮海運減資六成的合理性，本次減資案若要順利通過，外資持股逾26.78％掌生殺大權，但翻案的機率不高。

【1】長榮委託書大戰啟動 減資生變

長榮集團委託書大戰正式啟動，大房三子張國政透過康和證券大舉徵求長榮海運及長榮航空委託書，市場認為，此舉是為了對抗長榮海運今年減資六成而來，也提前為2023年集團旗下公司董監事改選遞出挑戰書。

【2】跟進Fed 央行6月再升息機率高

面對通膨持續衝高，全球主要央行「頭殼抱著燒」，美國聯準會（Fed）累計已升息3碼（1碼是0.25個百分點），最多不排除全年升10碼，市場預料，央行6月第二季理事會再度調高政策利率的機率高，但幅度較可能是半碼，最多1碼。

【3】居隔、居檢、自主防疫… 12日起快篩陽等同確診

本土疫情急遽升溫，指揮中心5日公布本土新增30,035例，首破3萬大關。為維持採檢量能，指揮官陳時中宣布，凡居家隔離、自主防疫、居家檢疫者等三類人，使用家用快篩檢測陽性，經過醫事人員確認後即為確診，預計12日正式上路。

【4】88家陸企又中彈 美列退市名單

美國證券交易委員會（SEC）持續向中概股施壓，美東時間4日將88家中企列入預備摘牌名單，包括京東、網易、嗶哩嗶哩等知名中企，至此公布六批名單已將近半數的中概股列入該名單之中。

【5】動態清零政策下… 上海復工率逾七成

隨著新冠疫情開始緩和，作為大陸長三角地區龍頭的上海，正加速推動重點企業復工復產，以確保供應鏈穩定。截至5月4日，上海官方重點監測的1,800家工業企業中，復工率已經超過70％，其中第一批「白名單」的666家企業，復工率更超過90％。