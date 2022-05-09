受到上海、昆山封控、停工影響，廣達4月營收下滑至667.28億元，比3月大減39.5％，並比去年同期減少21.5％，筆電出貨量也衰退至320萬台，比上個月減少47.5％，累積前4月營收為3695.09億元，比去年同期小增4.2％。

廣達不僅上海廠因為靜態管理之故而停工，重慶廠距離華東很遠，理論上生產不受封控影響，然而重慶的筆電零組件供應鏈不如華東完備，部分零組件仍依賴位於昆山的供應商提供，在停工停產、物流暫停下，重慶廠是巧婦難為無「料」之炊，是影響廣達4月筆電出貨量的另一因素。