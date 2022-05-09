中鴻4月營收58.95億元 創建廠來單月新高 19:532022/05/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）9日公告，4月營收為58.95億元、月增20％、年增47％，創中鴻建廠以來單最高的營收額，超越110年8月第二高營收53.42億元，增加5.53億元、達10.3％。 中鴻表示，4月營收成長，除了銷售量較3月增加11％外，也難得擺脫去年單月銷售量都低於20萬公噸的陰影，且已連續兩個月銷量都高於20萬公噸。 聯強4月營收297億元 同期次高 印度高階電動摩托車散熱應用產品放量 騰輝4月營收5.5億元 #中鴻 #月營收 #萬公噸 #創建 #廠來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》群光加速泰國二廠興建 斥資泰銖16.9億元 15:592022/05/09 財經 漲價效益 和大4月營收創近42個月新高 14:592022/05/09 財經 美喆-KY4月營收3.96億元 創同期新高 19:332022/05/09 財經 補庫買盤活絡 南寶4月營收年增19.6％ 創同期新高 16:092022/05/09 財經 陸封控影響 研華4月營收月減2成 15:522022/05/09 財經 陽明4月營收368.65億元 年增近七成 19:222022/05/09 財經 利多齊發 線材、螺絲廠Q2訂單旺 04:102022/05/09 證券．權證 泓權小樹多用途料倉 省廠房空間利器 04:102022/05/09 產業特刊 疫情攪局 亞德客-KY4月營收仍創同期次高 11:192022/05/09 財經 建通4月營收放緩 預計5、6月復甦 11:402022/05/09 財經 照顧偏鄉原民口腔 北台灣首座原民口腔醫療站烏來揭牌 13:482022/05/09 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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