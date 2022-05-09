中鴻（2014）9日公告，4月營收為58.95億元、月增20％、年增47％，創中鴻建廠以來單最高的營收額，超越110年8月第二高營收53.42億元，增加5.53億元、達10.3％。

中鴻表示，4月營收成長，除了銷售量較3月增加11％外，也難得擺脫去年單月銷售量都低於20萬公噸的陰影，且已連續兩個月銷量都高於20萬公噸。