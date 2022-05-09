銅箔基板廠騰輝-KY（6672）4月營收5.48億元、月減11.8％、年減18.1％，累計前四月營收為22.7億元、年減0.47％。

騰輝表示，4月上海及江蘇昆山等周邊城市由於中國封控措施，使得經濟受到影響，騰輝主要生產基地位在蘇州因此影響較顯著，即使大陸三廠運營仍維持正常生產，但出貨不免受到物流，出口海運報關及供應鏈不順衝擊，連帶影響終端客戶拉貨，在車市逐步復甦趨勢不變帶動下，需求不會消失，只是遞延，全年度營運穩健成長的大方向趨勢仍然沒有改變，另外公司受惠於產品組合優化策略奏效，獲利率已逐步回升。

因俄烏戰爭緣故，新冠疫情延續、以及全面性通貨膨脹等大環境不利因素，營運面臨挑戰。騰輝散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻、高速/低損耗材料，及IC封裝基板的老化與探針板終端應用都有顯著成長。展望2022年，世界主要大國競相增加軍備支出，應用於軍工及飛機等高信賴度的聚醯亞胺（PI）基板預計將因此受惠，另外在半導體測試應用的老化板及探針板訂單已逐月增加，成長性相當可期。高階散熱應用于印度市場高階電動摩托車有顯著成績，對比台灣早年摩托車在步入小康的高成長及碳排放限縮要求大背景下，對於全年度的整體營運績效貢獻，我們仍然深具信心將會持續且穩定的成長。