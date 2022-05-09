聯強（2347）9日公布4月營收，受到整體大環境動盪、大陸防疫政策以及印尼齋戒月的多重影響，聯強4月營收297億元，較去年同期下滑6％，但仍達到同期次高。累計前四個月營收1,305億元，持續改寫歷史新高紀錄，年成長10％。

由於大陸上海地區自三月底起嚴格封控防疫至今，對生產供應鏈產生嚴重的影響，使得聯強大陸四月營收衰退達33％，元件業務也因此下滑7％。聯強其他地區則無懼大環境的動盪，表現依然相當強勁，香港與台灣分別大幅成長36％與19％，印尼四月雖有齋戒月的不利因素，但僅比去年的歷史高點微幅下滑2％；紐澳也保持在同期高點。

聯強表示，四月的全球整體大環境讓終端用戶的消費心態保守，使得以消費性產品為主的資訊家用業務年減19％；但企業與政府仍然持續投資於數位轉型，帶動資訊商用業務大幅成長15％；聯強近年大力發展的服務業務，則保持高速成長，年增62％，營收達2.7億元。

累計今年前四個月，依產品別，資訊商用產品的營收為347億元，年增17％，佔總營收的比重為27％；資訊家用產品的營收為475億元，年增6％，佔總營收的比重為36％；通訊產品的營收為54億元，年減1％，佔總營收的比重為4％；IC元件營收為429億元，較去年同期大幅增加12％，佔總營收的比重為33％。