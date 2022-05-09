聖暉（5536）9日公布4月合併營收18.7億元，年減3.4％；前四月合併營收72.23億元，年增31.11％。聖暉表示，4月受到大陸華東地區封控影響，造成部分工程進度遞延；惟受惠集團秉持多產業、多區域、多工種之重要策略，服務地區遍佈台灣、大陸、東南亞地區，由於接單區域、產業案源相對較為分散，有助於降低風險。

展望第二季，聖暉持審慎樂觀看法，持續觀察短期內因烏俄戰爭等國際局勢動盪，及大陸疫情封控管制對整體物料價格與物料流通穩定性造成的影響。聖暉表示，憑藉集團多產業、多區域業務接單策略，在全球產業供應鏈朝短鏈化趨勢發展下，台灣及大陸地區銷售預期將成為未來營運亮點，目前已簽約未完工的在建工程案量，仍站穩歷史新高的水位。

此外，聖暉集團積極深化垂直水平技術整合佈局，有效滿足各產業客戶對無塵室及機電整合系統工程服務需求，加上集團持續拓展第三代半導體領域業務接單，且已手握良好訂單實績，隨著整體業務接單持續擴大及保持高訂單能見度，有望創造未來營運更上層樓。