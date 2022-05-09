接續迎來涼夏家電的銷售旺季，momo即日起至5月31日推出「空調迎夏好禮賞」活動，各項節能變頻一級空調貨物稅最高省2,000元，購買指定節能空調，獨家送14吋DC風扇及多項好禮，刷momo卡享有5％回饋無上限。momo預估節能家電銷售可望較去年同期可成長五成。

近年全球環保意識抬頭，節能減碳的浪潮勢不可擋，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網除了全心衝刺營運表現，也持續關注環境友善、守護地球的議題，致力推廣永續節能的概念，最近剛榮獲台北市政府頒發111年《臺北節能季》「節能創新活動獎」的殊榮。

富邦媒強調，積極朝向ESG永續企業邁進，面臨「環境永續」議題，momo以成為「台灣ESG綠色電商NO.1」。在綠色消費課題的推廣上，momo除了提供消費者豐富實惠的商品選擇外，並透過平台宣傳資源，進一步教導消費者節能家電選購撇步，盼綠色消費能更貼近消費者的日常生活，實踐輕鬆選購、輕鬆「節能減碳愛地球」。

富邦媒表示，今年第一季，momo節能家電銷售成長率較去年同期成長約三成，顯示節能觀念已逐步落實在民眾的日常生活中。