聯準會（Fed）積極升息令金價走弱，但專家指美國目前實質利率仍為負值，因此黃金仍具吸引力。在投資需求強勁下，高盛看好金價年底上看2,500美元。

Fed 4日如預期升息2碼後，暗示將連續升息並計劃削減資產負債表。但紐約黃金6月期貨價之後連續兩個交易日收紅，6日每盎司上漲0.4％收1882.8美元。專家認為金價繼續走高。

升息向來不利金價走勢，但目前聯邦基金利率為0.75％到1％區間，3月通膨率卻高達8.5％，前者減去後者，美國仍處實質負利率，使黃金仍具吸引力。

ETF發行商GraniteShares執行長蘭德（Will Rhind）說，實質負利率讓黃金較現金與債券更有優勢，因此黃金未失去價值。由於金價早已反映升息因素，所以金價在Fed升息2碼後回升，5日盤中更升破1,900美元重要心理關卡。

Fed主席鮑爾暗示6月和7月各升息2碼，但Adrian Day資產管理執行長達伊（Adrian Day）認為這升息幅度不足以給金價構成重大壓力。因為就算Fed如市場預期明年3月底升息至3％到3.25％區間，美國仍處實質負利率。

Fed偏好的通膨衡量指標－核心個人消費支出（PCE）物價指數3月年增5.2％，略低於2月年增5.3％。Fed預期今年全年核心PCE指數中間值4.1％。達伊認為年底不可能下降至4％。

只要美國維持實質負利率，黃金投資需求將持續強勁。世界黃金協會（WGC）指首季包含ETF、金條與金幣等全球黃金投資需求年增203％至551公噸。其中ETF黃金需求增加269公噸，創2020年第三季以來最大季度增加數量。

高盛認為俄烏戰爭會繼續推升金價，加上經濟疑慮，把年底金價預測值從2,150美元調高至2,500美元。部份專家甚至預期金價未來兩年內上升至3,000美元。