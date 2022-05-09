西方未封死讓俄羅斯依然能靠外銷天然氣賺錢，如今全球糧食出口大戶的巴西也能透過類似管道與做法繼續購買俄國肥料，雖不利斷絕俄國侵烏財源，卻有助緩解全球糧食危機。

「紐約時報」指出，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，遠在1萬公里外南美巴西的廣大黃豆農民都感受衝擊；巴西農業1/4的肥料仰賴俄國。遭西方制裁危及俄國出口，相關危害不僅威脅到巴西經濟，連帶恐引發全球糧食危機。

俄烏開戰頭幾天，巴西官員提醒農民省用關鍵肥料，專家則預期世界最大玉米、黃豆、糖、咖啡出口國之一的巴西，肥料只夠支應3個月。但2個多月後，如今巴西已能靠俄國肥料補充庫存，數以十萬噸計的俄國肥料正源源不絕抵達巴西，一如歐洲各國仍在引入俄國天然氣。

巴西在俄國侵烏前就加緊購買俄國肥料，儘管目前購買俄羅斯化肥尚未被禁，但巴西仍得應付專家所擔心貿易物流仍恐遭斷等難題。不過巴西買家已找出繞開難題的方式，包括使用尚未被制裁的俄國銀行開戶，及透過在紐約的花旗集團協助。

紐時指出，巴西仍能買到俄肥雖不利西方孤立俄國、削弱俄國總統蒲亭侵烏財源的戰略，對全球糧食供應與糧價卻是一大好事。俄國約佔世界肥料出口的15%，雖禁運俄肥可阻斷侵烏資金，但聯合國官員和許多專家警告，限制俄肥出口恐使糧價失控飛漲、惡化糧食供給。

美國為避免糧食危機惡化，3月底的對俄制裁方案刻意留一扇後門，允許繼續購買俄肥。美方官員力求向包括巴西在內的各國政府和商界領袖保證，購買俄羅斯化肥不會被禁。

目前巴西買家已大多透過俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）購買俄肥；俄羅斯天然氣工業銀行不在西方制裁之列，目前歐洲各國也是透過這間銀行輾轉按蒲亭要求，以盧布繼續購買俄國天然氣。

巴西進口商另透過花旗集團居間從事許多交易。2名不願具名的銀行人士指出，部分原因是進口商相信花旗集團能讓交易免遭美國財政部盯上的麻煩；像花旗集團這種大銀行常居間協助這類國際生意。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）專精肥料市場的分析師艾薩克森（Ben Isaacson）表示，除巴西外，俄國另已找到中國與東南亞的鉀肥買家，「俄國正四處兜售自家鉀肥，目前的制裁並不若我們想像那麼嚴密」。

歐巴馬政府時代負責設計制裁措施的費希曼（Edward Fishman）表示，西方的制裁已凍結大部分俄國的金融資產，但俄國經濟的命脈仍沒被掐住，因為仍大多能靠外銷大宗物資續命。

費希曼說：「在這個漏洞堵上前，蒲亭都不致沒戲唱。」（譯者：陳亦偉）1110509