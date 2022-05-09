5月8日是二戰歐戰結束77週年，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）發表電視談話，強調德國協助烏克蘭抗俄是德國的歷史責任，他深信自由終將戰勝暴力和獨裁。

蕭茲今天在戰爭結束紀念日對全國人民發表電視談話。他首先表示，二戰結束後77年，歐洲的中心再度出現赤裸裸的暴力，俄軍在烏克蘭殺害人民，城市成為廢墟，令人痛心。

蕭茲回憶俄羅斯人和烏克蘭人當年攜手打敗納粹德國，德國在戰後與兩個民族推動和解。如今俄國打算摧毀烏克蘭的文化和認同，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）甚至將他野蠻的戰爭比擬為對抗納粹，「這是篡改歷史和可恥的行為」。

蕭茲說，直到今天，德國人還感謝同盟國結束納粹獨裁，德國汲取的教訓是「戰爭、種族屠殺和暴力統治再也不要發生」，應用在今天就是站在被侵略的一方，支持烏克蘭對抗暴行，例如二戰結束後第一次交付武器給武裝衝突地區、包括重型武器。

他說，德國對援助烏克蘭有歷史責任，目的是捍衛全歐洲的自由。

蕭茲最後表示，他深信蒲亭不會贏，烏克蘭能存活下來，一如77年前自由戰勝了不自由、暴力和獨裁，自由終將勝利，這正是5月8日留下的遺產。

1945年5月8日，納粹德國與同盟國的代表在柏林東南郊的卡爾斯霍斯特（Karlshorst）簽署無條件投降書，第二次世界大戰在歐洲正式結束。

5月8日對德國是重要的一天，提醒德國人發動戰爭的責任和戰爭的殘酷。（編輯：郭中翰）1110509