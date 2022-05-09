美債殖利率飆高、聯準會（Fed）加速緊縮抗通膨，加上大陸疫情爆發，全球擔憂經濟衰退，今年以來無論股債皆遭遇劇烈震盪，反而驅動投資風向往平衡混合型資產靠攏，境外平衡型基金申購熱。

根據境外基金觀測站公布今年以來至3月底數據，國人持有境外基金金額回升至3.77兆元，各類型基金同步增加，以平衡型基金增加554億最多，且單月淨申購也超過248億元，成為境外基金買盤的中流砥柱，另第一季總持有金額，股票型與固定收益型均大失血，資金轉進平衡型基金，規模成長超過500億元。

瀚亞投資認為，從境外基金國人持有規模及申贖變化來看，凸顯市場投資風向改變，多元資產或平衡混合型基金因靈活調整投組的特性，反而更受國人歡迎。以總代理的M&G入息基金為例，3月吸引超過10億元淨申購，累積第一季淨申購38億，成為投資人申購熱點之一。

M&G入息基金投資團隊表示，隨Fed進入緊縮週期，公債殖利率彈升，且市場擔心通膨及殖利率倒掛等議題，預期股票和債市波動度和相關性將持續上升，資金將轉進平衡型或多重資產類型基金，可避開單一資產過度集中的風險。

以基金最新投資策略來看，除採取股債槓鈴式配置，近期提高現金部位，作為短期避險去處來保護本金，同時尋找更有潛力的投資機會，例如長天期公債、銀行股。M&G投資指出，近期與整體股市風險大增，尚未到大幅增加股票曝險的時機，將耐心等待更具吸引力的買點。

預期全球經濟成長趨勢不變，鷹派政策和短期利率上升壓力也將繼續存在，持有長天期公債提供分散投組風險的效益，以應對潛在的成長放緩、經濟衰退風險，或未來不可預見的其他負面事件。建議持續納入平衡型或多重資產基金部位，以免錯失各種收益機會、也能適時分散風險。