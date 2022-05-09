針對環境、社會和公司治理（ESG）承諾，KPMG於日前發布《2022 Our Impact Plan》，包括2030年實現淨零碳排承諾的進展、KPMG在共融（Inclusion）、多元（Diversity）、公平（Equity）的IDE總體計畫、支持教育及經濟培力的新承諾。

KPMG於日前發布最新的《2022 Our Impact Plan》報告書針對關懷地球、以人為本、繁榮共存和永續治理等四大議題提出承諾。KPMG全球主席Bill Thomas表示，KPMG是業內最早公開對ESG的承諾並發布績效報告，面臨空前增長的挑戰時，更應對有助形塑未來的決策負起責任。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，KPMG在台灣是專業組織中推動ESG與氣候變遷的先驅，除積極為各界帶來最新的專業知識，也不斷倡導系統性的永續轉型。

陳俊光認為，KPMG的Our Impact Plan是對所有利害關係人給出履行承諾的交代，也會持續在今年七十周年之際，向各界陸續報告KPMG在永續的內部營運及專業能量上的成果。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長吳麟指出，ESG大爆發其來有自，永續金融與淨零的蓬勃發展都意謂世界即將啟動一個空前的永續變革，會是一場ESG與低碳經濟角力戰。KPMG的Our Impact Plan可以讓企業界看到利害關係人資本主義如何重新定義價值，如何將過去單純的財務損益表，提升為展現環境、社會、與經濟三重盈餘的永續價值表。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所永續長于紀隆表示，以目前全球環境的現況，所有人在永續上的努力成果尚不足以遏止狀況惡化，KPMG的Our Impact Plan 希望持續帶動各界在永續上的推進。在商言商的時代已經過去，在商先言環境與社會的時代必須加速到來。

KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理暨KPMG亞太區ESG負責人黃正忠表認為，過去大家一直強調永續新時代的投融資要看EPS，現在更要看ESG，KPMG也不斷呼籲氣候緊急一定會加速排碳付費時代的來臨，因此碳帳不能當混帳。