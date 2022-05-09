烏來的原住民口腔醫療站，配備新進醫療設備，更是北台灣第一座原住民族口腔醫療站。（呂健豪攝）

在祈福儀式後，侯友宜拿起竹杯輕啜一口小米酒，象徵向祖靈致意。（呂健豪攝）

為照顧偏遠地區的原住民口腔保健，新北市政府與新北市牙醫公會、扶輪社、烏來區公所合力，在新北市烏來區設置北台灣第一座的原住民口腔醫療站，並設置新式牙科治療以與3D斷層掃描儀器等先進醫療設備，新北市長侯友宜今（9）日也親自前往揭牌宣布啟用。

侯友宜表示，烏來地區不斷在進步，帶動觀光產業發展，為了照顧這邊長輩們的健康，新北市府也在此設立了4個原住民文化健康站，不過在提供專業醫療服時，面臨最大的挑戰就是口腔醫療，因為飲食文化的關係，很多原住民的朋友都有口腔問題，但當地只有衛生所，沒有牙醫診所，所以當有口腔問需要治療時，就會造成極大的不便。

侯友宜說，今天選在烏來圖書館設置立了北台灣第一個原鄉地區口腔醫療站，在烏來地照顧7000名原鄉市民朋友，因為對於偏鄉來說，口腔保健的醫療品質、疾病以及對弱勢族群的照顧都非常重要，而這個口腔醫療站不但可以對長輩、兒童在口腔預防姓的診療及保健提供更周全的服務，讓偏鄉的長輩跟孩子們身體能夠更健康之外，站點的位置也選在烏來最中心的位置，方便各部落的民眾前來就診。

這個口腔醫療站配備最新進的3D斷層掃描，連市長侯友宜看到都說：「比我平常在看的還高級！」最後他也感謝牙醫師公會、扶輪社跟新北市一起合作，成立這樣的口腔醫療站，儘管因疫情的關係，醫療站延後至今啟用，但這絕對是全台灣的典範學習模式，也期望大家一起努力，用「有愛無礙」的精神照顧原鄉的市民。