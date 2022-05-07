今年40歲的阿絹來自越南，二年前先生阿成（化名）拿母親房子貸款投資失利，剛好第三個孩子又將出世，壓力太大導致他中風倒下。在病榻前照顧先生一周後，阿絹生產了。但來不及坐月子，就得獨自面對討債集團的追債。因被威脅要帶走孩子，阿絹只好選擇離婚。

從此，阿絹每天清晨6點便到市場擺攤賣菜，下午兩點回家整理批來的菜，等孩子回家後再打點晚餐、處理家務、照顧先生。唸小二的老大和5歲的老二有過動與自閉的傾向，老大曾因肚子餓，在大馬路上跳下機車去搶包子吃，把阿絹嚇壞了。所以即使再忙，阿絹還是要抽空帶兩個孩子做早療。雖然又忙又累，但她總把他們打理得整整齊齊。

阿成中風後，有人把她們家的景況告知梧棲敬拜1919服務中心，服務中心立即為她申請救助金，前後兩次共計4萬5千元。不久又為她申請1919食物銀行，讓她可以每月到梧棲實體食物銀行固定領取物資。

據救助協會《1919急難家庭救助計畫─2021年度分析報告》，去年753個受助戶，在急難發生前的平均收入為每月3萬3540元，事故發生後，平均降到1萬7841元，等於砍半，在受助戶中，逾54％的收入比低收入戶標準還低，且急難發生後平均額外支出高達6.2萬。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，在急難發生短期內，救助協會會先透過1919急難家庭救助計畫，提供救助金與心靈慰助來幫助受助家庭應急，之後再視實際需要，給予1919食物銀行的物資，1919急難家庭救助計畫至今，已救助超過1萬4850個。