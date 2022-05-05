近3年屏東寄養家庭雖新增20戶，但有8成是雙薪家庭，在高照顧量能上仍不足，屏東家扶中心期盼更多家庭投入。（謝佳潾攝）

近3年屏東新增89名寄養童，當中未滿2歲的超過3成，加上有特殊照顧需求的逾5成，而寄養家庭雖也新增20戶，但有8成是雙薪家庭，在高照顧量能上仍不足，屏東家扶中心期盼更多家庭投入，讓身心受傷的孩童在愛中成長。

據屏東家扶中心統計，2019年至2021年的新增寄養童年齡，未滿2歲的比例都超過3成，加上有早產、過動、發展遲緩、罕病等特殊照顧需求的更是逾5成，督導黃淑鈴說，由數據可知，近年寄養童的媒配安置，需要較多擁有高照顧量能的寄養家庭，但新增的寄養家庭以雙薪家庭居多。

黃淑玲指出，近3年新增的20戶寄養家庭中，有16戶是雙薪家庭，中心很歡迎年輕的雙薪家庭加入寄養行列，但因寄養爸媽需要工作的關係，導致他們無法有充足的時間可以照顧2歲以下的嬰幼兒，也不易接受每周需要早療的發展遲緩兒童，因此在寄養童的媒配安置上受有限制。

縣府社會處長劉美淑也說，寄養童都是在原生家庭沒有受到好的照顧，甚至是身心受虐，進而產生情緒障礙導致不易照顧，所以寄養家庭都要付出很多心力與時間，寄養的過程是要提供完整家的空間、氛圍與關係，除了寄養爸媽的陪伴外，手足、親友的協助也很重要，而這確實是雙薪家庭較難配合的部分。

為此，屏東家扶中心與社會處攜手擴大招募更多家庭投入寄養行列，並請來邱素麗、邱英美2位寄養媽媽分享全家20年來一同服務寄養家庭的經驗，邱素麗說，她現在服務的寄養童（化名小雨）是發展遲緩的孩子，與她的孫子同齡，小雨在孫子的陪伴下進步得很明顯。

邱英美說，她的大女兒是最佳小幫手，長年來幫她照顧不少寄養童，也在耳濡目染下投入社工領域，邊工作邊陪伴，讓寄養童獲得滿滿的愛。