嘉義縣政府今天舉辦新生兒大禮包發布會，縣長翁章梁親自贈送給與會的父母。（張亦惠攝）

嘉義縣老年人口比例全台居冠，新生兒人數不及老化死亡人數，嘉義縣政府為鼓勵生育，今年推出新生兒大禮包，內含1個媽媽包及9樣小禮，只要是今年登記戶口的新生兒都能領取。社會局長張翠瑤表示，除此之外，今年也啟動弱勢家庭到宅坐月子方案、育兒指導服務，從自行照顧到居家托育各環節，為家庭準備友善托育環境。

嘉義縣政府今天舉辦新生兒大禮包發布會，只要是今年1月1日起的新生兒，在嘉縣辦理出生登記者或初設戶籍者，且產婦或配偶設籍嘉義縣滿6個月以上，除了領取生育津貼外，可再領一份大禮包。

翁章梁說，大禮包除了有媽媽包之外，其他很多是跟孩子互動的用品，透過設計跟規畫，讓家長除了可以跟孩子互動培養感情外，也可以觀察孩子在互動跟學習的過程中有沒有異樣，一舉兩得。

翁章梁指出，政府對育兒環境越來越重視，縣府也積極就公共托育家園、幼兒園準公共化改革，未來兩大目標就是改善長照及少子化，讓年輕爸媽敢生、願意生，目前育有未滿2歲兒童可領3500到7000元津貼補助、育嬰留職停薪津貼最長6個月按月發給、托育準公共化服務費最高可補助4000元到1萬4500元。

社會局長張翠瑤表示，嘉義縣逐步建置，為家庭準備好友善托育環境，大禮包部分，5月5日前已於各戶政事務所請領生育補助者，請到原出生登記戶政事務所領取新生兒大禮包。