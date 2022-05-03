台南市新營區驚傳虐嬰案，1名剛滿月謝姓男嬰2日深夜遭父親出拳和皮帶連續毆打，還被棉被悶住頭，手段令人髮指，母親拍下整個過程傳給男嬰外婆，外婆看到趕緊報案，警方當天將謝嫌依現行犯逮捕，3日移送台南地檢署並聲請羈押，已由台南地院裁定羈押。

警方2日深夜10時55分，接獲有虐童傷害報案後，立刻派員到新營一處民宅，發現剛滿月謝姓男嬰，男嬰經送醫檢查後，醫生發現其肝指數過高，胸前大片瘀青，住院治療後，目前尚無生命危險。

新營警分局調查，男嬰父親為28歲謝姓男子，疑在家中吸毒後，不斷毆打僅約1個月的兒子，母親發現異狀，拍下整個過程傳給男嬰外婆，外婆緊急報案，警方第一時間趕至逮捕謝男，並叫救護車將男嬰送醫。

台南市政府社會局表示，3日下午2點，兒保及成保社工至案家訪視男嬰母親和2位姐姐，釐清事件發生概況、給予情緒支持，並討論安全維護計畫。現由案母帶案二姐居案外祖父母家，案外祖父母加入安全計畫。

警方表示，此案已聲請緊急保護令並獲核發，謝嫌另有2幼女，分別6歲及2歲，目前由祖父母、外婆照顧，另已通報社政介入關懷訪視。

台南市長黃偉哲得知後，立即指示台南市警局長方仰寧詳細調查，據警方初步調查及掌握謝嫌施虐影片後，新營分局3日將謝嫌依違反家庭暴力法及傷害虐童罪移送台南地檢署，檢方聲押獲准。

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