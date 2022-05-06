水保局台東分局推綠色照顧，邀請社區共同參與。（蔡旻妤攝）

水保局台東分局推綠色照顧，邀請社區共同參與。（蔡旻妤攝）

水保局台東分局推綠色照顧，邀請社區共同參與。（蔡旻妤攝）

水保局台東分局推綠色照顧，邀請社區共同參與。（蔡旻妤攝）

水保局台東分局推綠色照顧，邀請社區共同參與。（蔡旻妤攝）

以健康促進為核心，農委會2020年起鼓勵農村投入綠色照顧計畫，以農業及自然環境照顧高齡者，尤其台東縣65歲以上老年人口高於全國平均，水保局台東分局在7個社區力推綠色照顧，並邀請社區長輩於6日舉辦成果展。

在園藝治療師的指導下，學員在木板上用水苔堆成鳥巢狀，把植物上板種植，綠色療育是水保局近來農村社區綠色照顧的4大內容之一。水保局台東分局以綠場域、綠飲食、綠療育及綠陪伴4大面向為主軸，推動一系列符合長者需求的綠色照顧課程。

台東鹿野大原社區運用在地傳統作物紅甘蔗及客家花布，結合綠色照顧，推動老年人手作課程。大原社區居民曾繡鳳說，純手作的編織籃是以甘蔗皮、月桃梗去編織出來的。鹿野鄉瑞隆社區發展協會理事長彭國雄說，許多居民紛紛表示，除了學習技巧，更可從中獲得成就感。

據統計，截至2020年，台東縣65歲以上老年人口高達17.5％，高於全國平均16.07％，為協助在地農村社區的高齡者健康，水保局台東分局以綠場域、綠飲食、綠療育及綠陪伴4大面向為主軸，並與農改場、林試所跨界合作，規劃多肉植物、不彎腰菜園等在地特色及符合長者需求的綠色照顧系列課程。

水保局台東分局長柯燦堂說，執行近2年的綠色照顧計畫已有初步的成果，藉由成果展及體驗，讓各社區與社會大眾互相交流，也用行動力邀請更多人或社區加入綠色照顧的行列。