滙豐(台灣)商業銀行宣布與台聚集團旗下宣聚股份有限公司簽訂為期兩年的綠色貸款(Green Loan)協議，金額達新台幣3億元，該筆融資將協助宣聚發展再生能源項目如太陽能發電廠等，進行集團內部能源結構轉型，以降低製造業對氣候變遷產生的影響。宣聚預計在未來二十年的營運周期中，將可產生約1億5000萬度之綠電，為台灣達成2050零碳目標一起攜手努力。

滙豐台灣致力為企業客戶應對低碳轉型提供指引，透過融資舉措推動企業將減少碳排放轉化為可執行的策略。企業在其營運中投入綠色或環保元素都需要資金的支持，本次綠色貸款經過滙豐集團永續金融委員會批審，確保貸款資金做出實質性的綠色或環境永續貢獻，且同時符合貸款市場協會(LMA)的《綠色貸款原則》，其中詳列四個核心借貸條件，分別是資金用途、項目評估與挑選過程、資金管理以及報告方式，助力企業負責任地發展業務，達到實現環境改善的真正效益。

英國牛津大學的研究顯示，當企業落實ESG的發展方向並採納環保措施後，九成的企業能夠降低資金成本及提高企業營運效率。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說：「企業在幫助台灣實現零碳目標發揮著關鍵作用，而綠色貸款與企業的ESG發展息息相關，企業除了提高日常業務中的ESG績效外，充足的資金是低碳轉型的重要推手；作為一家國際性銀行，滙豐可以憑藉全球網絡優勢和綠色金融專長，一方面爲企業的綠色發展提供支持，另一方面也可將國際間綠色金融領域的先進經驗帶到台灣市場，在幫助企業把握零碳機遇的同時，爲台灣經濟的綠色轉型注入更多動能。」