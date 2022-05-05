匯豐(台灣)宣布與台聚(1304)集團旗下宣聚簽訂為期兩年的綠色貸款(Green Loan)協議，金額達新台幣3億元，該筆融資將協助宣聚發展再生能源項目如太陽能發電廠等，進行集團內部能源結構轉型，以降低製造業對氣候變遷產生的影響。宣聚預計在未來二十年的營運周期中，將可產生約1億5000萬度之綠電，為台灣達成2050零碳目標一起攜手努力。

匯豐台灣致力為企業客戶應對低碳轉型提供指引，透過融資舉措推動企業將減少碳排放轉化為可執行的策略。企業在其營運中投入綠色或環保元素都需要資金的支持，本次綠色貸款經過匯豐集團永續金融委員會批審，確保貸款資金做出實質性的綠色或環境永續貢獻，且同時符合貸款市場協會(LMA)的《綠色貸款原則》，其中詳列四個核心借貸條件，分別是資金用途、項目評估與挑選過程、資金管理以及報告方式，助力企業負責任地發展業務，達到實現環境改善的真正效益。

台聚集團，是國內第二大石化集團，為進一步減少碳排放及增加再生能源的使用量，旗下宣聚公司專門營運並管理太陽能發電廠。宣聚公司王克舜董事長表示：「宣聚作為石化產業綠色實踐的先鋒，目標是令永續發展成為公司業務中不可或缺的一環。匯豐為我們提供綠色貸款，證明了我們堅定不移地致力於以減少碳排放、節約能源和優化自然資源利用為重點的永續發展舉措，並打通更多以永續業務及服務為本的嶄新道路，邁向綠色新紀元。」