大陸《證券時報》5日報導，進入5月，大陸各地房地產紓困政策加速推出。據統計，五一假期，梅州、連雲港、無錫、岳陽、徐州、贛州發布或執行了穩地產新政，包括降低購房首付比例、二手房增值稅免徵年限「5改2」、調降房貸利率、放鬆限售、契稅優惠、購房補貼、提高公積金貸款最高額度、降低土拍保證金、土地出讓金分期等多項措施。業內人士預計，隨著中共中央政治局會議最新定調，接下來，各地將會更加積極地跟進實質性放鬆，以刺激居民購房消費，地方政府也會積極跟進支持企業合理融資需求和優化預售資金監管方面的政策。

近日，徐州市住建局、市資規局、人民銀行徐州市中心支行等相關部門召開了房地產行業復工復產及紓困解難工作會，從科學實施土地供應、加大信貸融資支持、優化市場營商環境、支持合理住房需求、調整公積金使用政策等方面提出具體措施。

其中在購房支持方面的措施包括：調降住房貸款利率；鼓勵金融機構對無房無貸的首次購房及有房無貸的二套住房降低首付比例；新購商品住宅144平方米以上的不限制轉讓；人才購房補助政策延續《徐州市「555」引才工程實施方案》規定等。

在對房企紓困方面的措施包括：加大專案貸款和並購貸款支持力度，對受困企業貸款積極進行展期、續貸，有效緩解開發企業資金壓力；掛牌出讓地塊競買保證金按土地掛牌起始價由原來的100％調整為50％繳納；優化商品房預售監管資金支取節點，由原來的按預售批次調整為按棟支取重點監管資金；試點商品房預售監管資金使用銀行保函的方式等。

另外，梅州、連雲港、岳陽也推出了多項措施穩地產。其中，梅州明確，將二套房公積金首付比例降至兩成。連雲港明確，首套房首付比例按20％執行。岳陽提出，在市區購房簽網簽合同並在1個月內繳清契稅的，按所繳契稅額50％對購房人予以補貼；在市區購首套房簽網簽合同並完成契稅繳納的，給予每套1萬元的購房補貼。

此外，無錫還將二手房增值稅免徵年限由5年改為2年。贛州提高公積金貸款最高額度到60萬，首次公積金貸款或購房提取公積金的，首付款比例下調至20％；建行贛州市分行提出，首套房貸利率下調至5.2％，二套房利率下調至5.35％；購房者年齡放寬至70周歲；首付比例調至國家政策規定最低比例。

4月29日，中央政治局召開會議，釋放更為積極的穩地產信號。

億翰智庫認為，中央政治局會議的作用在於為地產政策的寬鬆進行定調。近一周，房地產政策呈現井噴之勢，力度和範圍達到了第一個高峰，政策主要圍繞需求端放鬆，同時供給端也有積極進展。預計接下來，各地將會更加積極地跟進實質性放鬆，尤其在限貸方面，以切實提升購房者尤其改善性購房群體的支付能力；地方政府也會積極跟進支持企業合理融資需求和優化預售資金監管方面的政策。

上海易居房地產研究院執行院長丁祖昱預計，隨著中央政治局會議最新定調，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，一城一策框架下，核心一、二線城市調控政策或將適度解綁，但限購政策較難全面退出；弱二線及三四線城市將加速跟進放鬆調控，並推出救市政策組合拳，以刺激居民購房消費，包括全面取消限購，限貸政策有所放鬆，尤其要下調二套房首付比例，才能有效啟動相對充裕的改善性購房消費。