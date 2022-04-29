大陸中共中央政治局29日召開會議，由中共中央總書記習近平主持會議，會上分析研究當前經濟形勢和經濟工作，並審議《國家「十四五」期間人才發展規劃》。會議指出，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，大陸經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰，讓做好經濟工作、切實保障和改善民生至關重要。

會中更強調，各級領導幹部在工作中要有「時時放心不下」的責任感與擔當作為，防止各類「黑天鵝」、「灰犀牛」事件發生，各級黨委和政府要團結帶領廣大幹部群眾齊心協力、頑強拼搏，以實際行動迎接「二十大」勝利召開。

在具體內容上，根據大陸央視報導，會上要求要加大宏觀政策調節力度，扎實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間；加快落實已經確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具。要抓緊謀劃增量政策工具，還要加大調控力道，把握目標導向下政策的提前量和冗餘度。

此外，還要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，強化土地、用能、環評等保障，全面加強基礎設施建設，並發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。

針對受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶，則實施一攬子紓困幫扶政策；做好能源資源保供穩價工作，抓好春耕備耕工作。要切實保障和改善民生，穩定和擴大就業，組織好重要民生商品供應，保障城市核心功能運轉，穩控安全生產形勢，維護社會大局穩定。要堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產業鏈供應鏈、抗疫保供企業、關鍵基礎設施正常運轉。

會議也強調，要有效管控重點風險，守住不發生系統性風險底線。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展；要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。要促進平臺經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，發布支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

同時會議指出，要加快實現高水準科技自立自強，建設強大而有韌性的國民經濟循環體系，堅持擴大高水準對外開放，積極回應外資企業來華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤。