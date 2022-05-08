長年致力研究原住民文化的人類學者、中央研究院民族學研究所兼任研究員胡台麗辭世，享壽72歲，前原住民族委員會主任委員孫大川在臉書公開發布消息。曾和胡台麗有多年工作經驗的原舞者創始團員斯乃泱表示，胡台麗可說是介紹原住民文化的推手和橋梁。

斯乃泱表示，1990年代，原舞者才在創團階段，「她等於是無酬地協助一個團隊，運用所學，帶大家做田野調查，了解原住民文化。」

斯乃泱表示，她自己是卑南族，在部落長大，但以前對原住民文化並不了解，「是胡老師帶我們做深入的卑南族田野調查，和長輩訪談，每天練習歌謠，再請長輩修正，我們開始了解樂舞和祭儀文化，我也因此被長輩取了部落的名字『斯乃泱』，一直用到現在。」

斯乃泱表示，早年世人對原住民的樂舞停留在迎賓舞階段，是胡台麗讓世人有機會看見原住民的樂舞文化。由於她本身有很深入的田野調查經驗，部落對她都很信任，在卑南族田調之後，她還帶大家深入賽夏族，「當時要帶那麼多人進賽夏族，難度很高，而且部落對自己的祭儀文化要到外頭呈現，早期比較保守，需要很多溝通。胡老師帶我們進到五峰部落，當時剛好是矮靈祭典，她慢慢和部落溝通，讓大家知道有一群人要來學習祭典文化。現在回過頭來看，胡老師對原舞者的影響真的很大，她也是原住民文化和社會大眾溝通的橋樑。」

國家文藝獎得主平珩也曾跟著胡台麗一起做田野調查，並從中獲益許多。她表示，過往要把原住民祭儀文化搬上舞台，並不容易，「有很多文化內容需要深入了解，胡台麗帶著大家做田野調查，幫助原舞者深入部落，要如何忠實呈現祭儀，還有歌詞的翻譯要如何讓一般人理解，需要做很多功課。透過胡台麗的協助，我們才可以在舞台上看見原住民的祭儀文化。」

胡台麗出生於1950年，是人類學家、紀錄片導演，研究專長包括文化人類學、視覺人類學、台灣民族誌、詮釋人類學、儀式與展演、巫文化研究等。自1984年起，也編導攝製了8部民族誌紀錄片，包括《蘭嶼觀點》、《讓靈魂回家》、《愛戀排灣笛》等，曾獲時報文學獎。