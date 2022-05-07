路透社報導，包含俄羅斯在內的聯合國安理會表達了「對維護烏克蘭的和平與安全的深切關注」並「強烈支持」聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）為和平所做的努力。聯合國安理會僅用關注、和平等較中立的字眼，並未譴責莫斯科。

這次的聲明經過安理會成員一致通過，由挪威和墨西哥起草，聲明指出，所有會員國都根據《聯合國憲章》承擔了以和平方式解決其國際爭端的義務。聲明中更表示「安理會對秘書長尋求和平解決方案的努力表示強烈支持」，並要求古特瑞斯「在適當時候」再次向安理會通報情況。

古特瑞斯對安理會的支持表達歡迎，稱它將不餘遺力的拯救生命、減少痛苦並找到和平之路。

該聲明是自烏克蘭戰爭開始以後安理會首次通過發表，而聲明發布後不久，俄羅斯否決了一項譴責入侵並要求莫斯科將其軍隊遷回俄羅斯領土的決議。

自俄羅斯於 2 月 24 日入侵其親西方鄰國以來，聯合國的角色不明，這個負責確保世界和平的全球機構尚未確立自己作為和平解決戰爭的可能調解人的地位。

迄今為止，聯合國主要以人道救援角色在烏克蘭以及周邊國家活動。但聯合國就算通過決議譴責俄羅斯也沒有任何強制力，僅有字面上的政治意義，這一直是聯合國的硬傷。