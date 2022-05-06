美國退役將軍表示，只有把俄軍趕出烏克蘭，才能確保俄羅斯無法宣稱獲勝；而為達成此目標，他建議美、英、法、德、波蘭等國家應改變目前缺乏專業計畫的軍援方針，改為提供各項能互相搭配的軍事能力，協助烏克蘭建立5個使用現代化西方武器和戰術的旅級部隊，讓其得以收復失土。

前美國駐歐特戰指揮部（SOCEUR）指揮官、退役陸軍少將里派斯（Michael S. Repass）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），在俄烏戰爭中，美國與西方盟友有4個目標，包括靠強化烏克蘭來削弱俄羅斯、增強美國與北約（NATO）戰力以嚇阻俄羅斯進一步行動、讓俄軍實力退化，以及確保俄羅斯無法在烏克蘭取得勝利。

而無論是俄軍攻勢成功，或在拿下部分戰果後陷入僵持，都能讓俄羅斯宣稱自己獲得勝利。因此里派斯表示，為確保上述2種情況不會發生，美國、英國、法國、德國和波蘭應提供各項能互相搭配的軍事能力，包括擁有協同作戰能力的戰車、短程防空（SHORAD）系統與密接空中支援（CAS）能力等，並由烏克蘭提供約4萬名官兵，在6至8個月內組成5個使用現代化西方武器和戰術的旅級部隊。

里派斯認為，西方現代化軍備的品質遠勝俄軍，足以克服後者的數量優勢，讓烏軍成功收復失土。他指出，西方世界目前的軍援方式，明顯未系統性地考慮消耗速度與未來作戰需求，而是基於個人性質的要求，強調這「不是戰爭後勤的專業運作模式」。