Alexander Lukashenko admits war 'drags on'

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko ）在接受媒體採訪時就俄烏戰爭局勢表示，白俄羅斯主張和平，同時譴責尤其以美國為代表的西方國家助長俄烏衝突。他強調「這就是他們（美國）的目標，先解決俄羅斯，然後是中國。」

盧卡申科接受《美聯社》專訪中表示，他沒有料到這場戰爭會拖這麼久，更不認為俄羅斯會使用核武器，也不贊成這麼做，畢竟白俄羅斯就在烏克蘭的旁邊，不像美國跟烏克蘭隔著大海。他與他的國家支持和平，希望戰爭盡快結束。

他說，俄羅斯只有白俄羅斯支持它，而烏克蘭有50多個國家聯手支持，所以從字面意義上不能說俄羅斯打輸了這場戰爭，盧卡申科同時表示，俄羅斯並不尋求與北約發生直接衝突，也盡力避免這種情況發生，否則，即使普丁不想要與北約開戰，軍方也會做出反應。

盧卡申科告訴《美聯社》，即使他們軍方本週進行演習，白俄羅斯也不會對其他國家構成危險，但是華盛頓的做法卻助長了俄羅斯和烏克蘭之間的衝突。

他強調，美國想抓住這個時機聯合它的盟友，讓俄羅斯淹死在對烏克蘭的戰爭中，這是他們的目標——「先解決俄羅斯，然後就是中國」。

盧卡申科說，「今天管理烏克蘭的不是澤連斯基——無意冒犯，這是我的觀點，也許我錯了。」如果拜登要停止戰爭，「一周之內戰爭就會結束」。