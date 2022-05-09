近期由於新冠疫情傳播快速，大陸地區接連封城，對供應鏈造成極大挑戰，群光(2385)緊急調撥其他廠區產能支援外，並積極進行泰國二廠的建廠進度，群光今代子公司Chicony Electronics(Thailand)Co.,Ltd.公布，擬以自地委建方式新建廠房(二期)，第二期的建廠金額約泰銖16.9億元(折合新台幣約14.7億元)，預估明年第四季完工。

群光於2019年開始將全球製造鏈延伸至泰國，主要生產受中美貿易戰影響的產品，例如AI影像產品、網通產品及高階電競鍵盤與滑鼠等等，去年已占集團營收約雙位數，而在疫情肆虐的此時，泰國更成為重點策略產能，已陸續有客戶開始思考降低大陸生產集中度，因此泰國產能資源更顯重要，群光將持續擴大泰國廠區以接納更多元的產品線。

群光泰國一廠在去年已經加入生產，建廠金額約16億元，營收占比約10%，以生產非PC產品為主。群光泰國廠的生產優勢為租稅優惠，具有8年免營所稅，以及人工成本較低，今年產能全開會新增PC相關產品，預估一整年的營收可達250億元。

群光董事會今通過泰國二廠的興建案，建廠金額約泰銖16.9億元，生產項目包括鍵盤和數位影像等相關產品，預計明年第四季完工。