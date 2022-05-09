大陸因疫情增溫封控所致，導致拉貨時程延遲，特力（2908）4月營收29.31億元，與去年同期減少15.33％，而塑料餐廚具供應商嘉威（3557）相對訂單順利出貨，4月營收4.62億元較去年同期增長17.12％。

而同時擁有新加坡家具品牌的詩肯（6195）合併台星兩地家具銷售4月營收來到2.08億元，年增12.73％，累計前四月營收達8.68億元，仍較去年同期增長約4.66％。

特力指出，主要還是貢獻逾五成的貿易事業因中國封控影響出貨時程，貿易事業4月營收為15.7億元，受到貿易客戶調整拉貨排程，以及3月以來中國大陸因新冠疫情而延遲出貨所致，營收較去年同期相對減少。

唯零售事業4月營收13.1億元，主要是本土疫情升溫所致，遠端教學與居家辦公讓消費者待在家裡的時間變長，相對家居消費需求增加，零售事業營收較去年同期成長2.9％，加上特力屋社區店剛好搭上社區型就近購物型態，成為零售事業成長新動能。

而嘉威生活則受惠去年第四季客戶供應鏈轉單、追貨等新訂單，延續第一季營收續旺，4月營收達4.62億元、較去年同期成長17.12％，累計前四月營收來到24.97億元，較去年同期大幅增長33.63％。