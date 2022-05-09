廣達（2382）4月營收667.28億元，月減39.5%，年減21.3%，創2020年2月以來新低，今年前四個月營收3685.09億元，年增4.2%。仁寶(2324)4月合併營收為539.21億元，較上月減少47.5%，較去年同期減少39.7%，同創2020年2月以來新低，今年前四個月合併營收為3217.79億元，年減10.5%。2大NB代工廠4月總出貨量僅540萬台，較3月合計減少530萬台。

4月上海、昆山封城，使得該兩家公司4月營收表現低於預期。廣達表示，4月NB出貨320萬台，較3月的610萬台，月減47%。展望5月出貨，廣達認為還要看物流的改善情況。仁寶4月NB出貨220萬台，較3月的460萬台，月減52%，仁寶認為4月的出貨量會是今年的低點，5月和6月出貨一定會優於4月。

研調機構DIGITIMES Research日前指出，雖然長短料問題逐步改善，但首季全球筆電出貨在高基期、新舊產品交替影響下，季減近2成，展望第二季，受全球通膨升溫、俄烏戰事、中國清零封控等三大黑天鵝影響，估出貨將再季減7.2%，年減幅則達逾15%。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預期，第二季前六大筆電品牌廠出貨都將較首季衰退，其中，聯想因主攻中國、歐洲巿場，包含消費、商務機種出貨都將受打擊，惠普(HP-US)則受供應商仁寶昆山廠產能封控影響而降低，戴爾(DELL-US)同樣有6成產能由仁寶昆山廠供應，預期出貨目標也將下修。

蕭聖倫進一步指出，廣達松江廠是蘋果高階筆電唯一供應工廠，4月受封控影響程度最大，也將大幅影響第二季出貨目標，估季衰退將減少100萬台。