累計1至4月出口較上年同期增295.7億美元或22.3%，以電子零組件增161.1億美元或31.6%、基本金屬及其製品增29.7億美元或29.0%、資通與視聽產品增27.6億美元或15.4%、礦產品增22.9億美元或75.8%等增加較多，光學器材減7.1億美元或15.6%。

主要出口國家/地區，4月對歐美出口增逾2成，對陸港升幅放緩。對中國大陸與香港出口163.4億美元，較上年同月增15.7億美元或10.6%；對東協出口68.4億美元，單月次高，較上年同月增10.7億美元或18.5%；對日本出口26.7億美元，單月第3高，較上年同月增1.4億美元或5.7%；對美國出口62.4億美元，較上年同月增13.1億美元或26.6%；對歐洲出口36.3億美元，單月第3高，較上年同月增7.6億美元或26.5%。累計1至4月對中國大陸與香港出口658.2億美元，較上年同期增90.4億美元或15.9%，對東協出口268.5億美元，增50.6億美元或23.2%，對日本出口106.0億美元，增17.5億美元或19.7%，對美國出口249.4億美元，增63.5億美元或34.1%，對歐洲出口137.6億美元，增27.4億美元或24.9%。

進口主要貨品，受惠於出口引申需求帶動，半導體設備購置增加，以及國際原物料行情維持高檔，4月進口較上年同月增77.1億美元或26.7%，主要變動，農工原料進口257.9億美元，單月第2高，較上年同月增58.3億美元或29.2%，其中礦產品增22.7億美元或53.7%、電子零組件增19.0億美元或28.2%、基本金屬增7.4億美元或34.5%、塑化原料增5.9億美元或21.3%；資本設備進口63.3億美元，較上年同月增10.6億美元或20.2%，其中半導體設備增6.6億美元或29.0%、交通運輸設備增2.8億美元或1.9倍、資通設備增0.5億美元或9.9%；消費品進口40.8億美元，單月新高，較上年同月增8.2億美元或25.1%，其中藥粧用品增4.6億美元或81.2%、小客車增2.0億美元或44.8%、筆電增1.2億美元或1.2倍、食品增0.9億美元或12.4%。

累計1至4月進口較上年同期增293.2億美元或26.0%，其中農工原料進口1022.1億美元，增248.7億美元或32.2%，資本設備進口234.3億美元，增28.5億美元或13.8%，消費品進口150.2億美元，增16.1億美元或12.0%。

主要進口國家/地區，4月自中國大陸與香港進口71.9億美元，較上年同月增6.3億美元或9.5%，自日本進口51.5億美元，增7.4億美元或16.8%，自東協進口47.4億美元，增12.4億美元或35.3%，自歐洲進口46.0億美元，增11.1億美元或31.9%，自美國進口37.1億美元，增6.1億美元或19.5%，自中東地區進口25.9億美元，增5.8億美元或29.1%。累計1至4月自主要國家/地區進口與上年同期比較，自中東地區增59.6%、自東協增26.8%、自美國增23.7%、自歐洲增17.9%、自中國大陸與香港增16.1%、自日本增10.0%。

主要國家/地區出口貿易概況，今年1-3月主要國家/地區外貿景氣皆見擴張，惟成長力道趨於分歧，其中美國、新加坡、南韓(1-4月)、中國大陸(1-4月)出口續呈雙位數成長，年增率分別為18.4%、17.1%、16.7%、12.5%，而德國(1-2月)、日本、香港出口增幅各放緩至5.4%、4.5%、3.9%。

主要國家/地區進口貿易概況，1-3月進口受國際原物料行情、能源價格推升，多維持強勢，以南韓(1-4月)年增26.5%最高，美國、日本、新加坡、德國(1-2月)增幅介於17%-24%；中國大陸、香港最新月份進口受新冠疫情干擾分別與上年同月持平、轉為下跌，今年累計仍分別年增7.1%、4.1%。