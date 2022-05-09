東森(2614)旗下轉投資東森購物網前4月合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)為新台幣95.54億，稅後淨利達6.08億， EPS每股盈餘5.96元，年增率12.5%，創歷史同期新高。

東森購物網4月份單月營收22.8億，分析營收成長動能主要來自網路業績，年增率16.9%；另外主打生鮮的熊媽媽買菜網前4月業績表現亮眼，從農曆年買氣延續至今，加上4月份疫情升溫，民眾居家生鮮需求增加，4月營收較去年同期成長達124.8%。

台灣疫情從4月開始升溫，4月相關防疫商品銷售數量較3月成長達133%，站內近一周搜尋關鍵字以「清冠一號」、「淨斯本草飲」、「衛生紙」為最多，暢銷商品類別也明顯改變，3月份保健食品以「纖體保健」最暢銷，4月則變化以「營養保健、銀髮保健」為主，而華陀生產的「東森倍護膠囊」及「華陀清寧膠囊」，也因華陀為衛福部授權「清冠一號」的製造廠商，因此帶動兩項產品四月份就熱賣逾1萬2000組，另外慈濟靜思書軒推出的防疫茶「淨斯本草飲」年初在東森購物網上架銷售，4月也迅速衝上十大熱銷商品前三名，顯示民眾對疫情的憂心與需求。

東森購物網擁有近千萬會員，活躍會員數維持20%以上，為了提升東森會員的穩定與黏著度，「東森幣」已發放233億，每一枚東森幣可折抵消費1元，並持續舉辦東森幣抽獎活動，在深化會員服務上，深受會員肯定。迎來5月「母親節」是上半年電商最大檔期，加上民眾防疫需求買氣旺，東森購物網表示，預計可帶動5月營收再向上攀升。