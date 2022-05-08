端子廠建通(2460)4月合併營收為2.87億元，月減19.66%，建通於路竹廠規劃興建特殊新型銅材煉製廠，搶攻異型導體銅材商機，激勵建通本週股價無畏台股下挫止跌反彈，漲幅約9.56%。

建通精密4月合併營收為2.88億元，月減19.66%，年減32.15%，累計前4月合併營收為11.28億元，年減16.84%。

建通表示，2022年4月合併營收較上月與去年同期減少，主要受到疫情管控及上海、昆山封城影響，客戶無法正常出貨，訂單出貨有延遲情況，但5月過後中國封城及疫情管控的措施奏效，新增確診人數和無症狀感染者人數均出現大幅下滑，企業開始復工復產，預計5月至6月大部分企業將逐步回到正軌，需求會逐步回溫，公司目前持續加強與客戶溝通，也持續針增產高毛利製品滿足高端毛利客戶需求，雖然有遇到人員流動與出貨延遲問題，但公司會持續努力克服。

新能源車、電子行業的快速發展，電子部件的小型化，高性能化，對高性能銅合金的異型導體銅材需求逐步提高，過去國內廠商異型導體銅材均採取向國外進口，看好異型導體銅材市場，建通在路竹廠規劃興建特殊新型銅材煉製廠，生產異型導體銅材。

建通董事長蘇敦禮表示，公司以銑削精工方式生產，無殘留內應力之問題，且擁有超過20年銑削技術，未來煉製並生產異型導體銅材，搭配銑削精工工藝，滿足市場對於各種類異型導體銅材需求，集團也持續擴大越南廠煉銅優勢，希望發揮集團整體綜效。