晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年4月自結合併營收227.96億元，較3月221.4億元成長2.96％、較去年同期163.82億元成長達39.16％，連7月改寫新高。累計前4月合併營收862.19億元，較去年同期634.79億元成長達35.82％，續創同期新高。

聯電先前預期第二季稼動率將維持滿載，晶圓出貨量季增4～5％、美元平均售價（ASP）季增3～4％，帶動毛利率提升至近45％。外資推算，聯電第二季營收將季增7～9％，若加計貶值因素有望季增逾10％，高於市場預期的3～4％，毛利率亦優於共識的43％。

儘管疫情和地緣政治問題引發些許市場波動，但聯電預期總體需求狀況維持不變，隨著南科Fab 12A的P5廠區28奈米擴建產能將在本季進入量產，將有助紓緩過往無法滿足需求的部分缺口，使第二季產能季增4.5％、達約253萬片8吋約當產能。

聯電指出，雖然PC、NB、智慧手機等特定應用需求轉弱，但車用、工業、網通、雲端運算等需求仍吃緊，維持今年晶圓代工業成長逾20％、聯電成長優於平均看法不變。新增產能均與客戶就數量及價格簽定長約，合計約40％訂單簽訂長約，其中28奈米達約80％。

不過，外資法人對聯電後市仍多空分歧，亞系外資調升獲利預期，維持「優於大盤」評等、目標價自85.25元調升至88元，日系外資維持「買進」評等及目標價77元，美系外資則維持「增加持股」評等、目標價68元。

歐系外資考量周期性風險因素，調升聯電今年獲利預期，明後年預期則考量周期性風險而不變，將目標價由68元調降至66元，但基於股價修正已多，維持「優於大盤」評等。

另一家日系及美系外資則維持保守看法，前者認為聯電在周期性風險消除前將持續盤整，維持「中立」評等及目標價70元，後者則認為市場需對聯電有能力維持營運穩定有所信心，維持「中立」評等、目標價自66元降至50元。