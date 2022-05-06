澳洲央行大幅調升通膨預期 預告繼續升息 13:142022/05/06 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行6日（周五）大幅調升年底通膨預期，預告接下來為了對抗通膨危機必須採取積極升息行動。 根據周五發布的季度貨幣政策聲明，澳央行警告核心通膨在今年12月可能上看4.6％，比起2月的預測值高出2個百分點，同時也遠高於該央行設立的2～3％目標區間，估計到2024年中才會返回3％左右，意味該央行即將展開漫長的緊縮周期。 此外，澳洲央行將失業率預測值調降至3.6％，下探50年新低，預料這將推升薪資上漲。 預期升息 澳房價 爆疫情以來首次季跌 日銀維持超寬鬆政策 調升通膨預期 #澳洲央行 #調升 #通膨預期 #預告 #預測值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬士基調升全年財測 估H2海運市場恢復正常 19:372022/04/26 財經 展望穩定 標普調升台灣信評至AA＋ 04:102022/04/30 財經焦點 戴愛玲登hito音樂獎預告突襲小巨蛋 04:102022/05/01 娛樂新聞 標普上調台灣主權評等至AA＋ 連二年調升創史紀錄 14:422022/04/29 財經 十年終翻身！萬海航運評等調升 展望「穩定」 21:002022/04/26 財經 美國調升台灣旅遊風險 吳釗燮：是警示不是禁止 10:552022/05/04 政治 暌違11年 澳央升息1碼超預期 04:102022/05/04 全球財經 升息在即 澳洲房價2020年來首次季度下跌 23:492022/05/02 財經 馬士基 調升全年財測 04:102022/04/27 財經要聞 《國際經濟》通膨衝20年最高 澳升息機率大增 15:102022/04/29 財經 《國際金融》連10升 巴西央行再升息4碼 15:592022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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