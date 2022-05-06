澳洲央行6日（周五）大幅調升年底通膨預期，預告接下來為了對抗通膨危機必須採取積極升息行動。

根據周五發布的季度貨幣政策聲明，澳央行警告核心通膨在今年12月可能上看4.6％，比起2月的預測值高出2個百分點，同時也遠高於該央行設立的2～3％目標區間，估計到2024年中才會返回3％左右，意味該央行即將展開漫長的緊縮周期。

此外，澳洲央行將失業率預測值調降至3.6％，下探50年新低，預料這將推升薪資上漲。