晶圓代工廠世界(5347)今（6）日召開線上法說，由於客戶需求持續成長，公司預期2022年第二季營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，晶圓出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋約當晶圓。

世界先進營運長尉濟時表示，由於客戶在首季代工需求持續增加，世界先進首季營收季增6％，有利產品組合及較佳的平均售價，效益雖被較高的製造成本部分抵銷，但毛利率仍季增0.8個百分點。營益率達37％，符合公司財測預期。

展望2022年第二季，尉濟時指出，由於客戶需求仍持續成長，在新台幣兌美元匯率平均29元假設下，預期第二季合併營收將介於152～156億元，約季增達12.7～15.6％，連10季改寫新高，毛利率續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％。

產能方面，由於工作天數較長，且晶圓三廠8千片新產能已到位，尉濟時預期世界先進第二季月產能可望季增約7％、達26.3萬片8吋約當晶圓。今年產能將持續增加，尤其是細線寬方面，全年產能約為314.8萬片8吋約當晶圓，年增約9％。

尉濟時指出，目前客戶需求維持強勁、訂單能見度未見變化，預估至第三季均能維持相當高的稼動率。財務長暨發言人黃惠蘭指出，目前晶圓三廠新增2.4萬片、晶圓五廠預計建置的2萬片新產能均已與客戶簽署長約，整體平均售價（ASP）將略高於既有產能。

產品組合變化方面，尉濟時表示，由於公司產能持續增加、特別是細線寬產能，第二季應用於中小尺寸面板的驅動IC出貨將增加，使營收占比較首季的10％提升。以製程別觀察，0.18微米以下營收占比將較首季的56％持續增加。

資本支出方面，尉濟時指出，世界先進除了廠房、設備等例行性維修支出，以及完成晶圓三廠2.4萬片產能擴充計畫外，也開始進行晶圓五廠的廠房與廠務設施修建工程，以2023年上半年月產能達2萬片目標，進行機器設備採購。

尉濟時表示，世界先進今年資本支出維持約240億元預期不變，其中75％用於併購及翻修晶圓五廠的廠務設施及產能建置、20％用於晶圓三廠擴產、5％為其他廠區年度例修費用。今年折舊金額則將隨擴產而逐季增加，第二季底約為13.4億元、全年估為57.2億元。

世界先進先前看好今年車用營收占比可望維持高個位數、或進一步提升至雙位數百分比。黃惠蘭表示，公司目前車用產品應用主要為電源管理及面板2大類，均有一定程度的出貨，預期車用營收貢獻未來成長幅度將大於20％，略高於市場整體平均。