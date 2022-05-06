受供應鏈上下游受大陸華東封控影響，光寶科(2301)4月全球合併營收為138億元，月減9%。不過光寶科認為，封城停工對營運影響有限，光寶科總經理邱森彬表示，第2季合併營收可望季增兩位數。

上海、昆山等地自3月中起陸續封城停工，雖然近期上海及昆山加速復工中，對電子廠4月營收普遍造成影響，光寶科4月合併營收為138億元，月減9%，然透過跨區域多元生產基地、彈性迅捷的產能調度，年增1%；受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，今年前4月合併營收為550億元，年增7%。

就各部門來看，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增11%，續創新高，占整體35%，已連續4個月超過整體營收30%。

營收占比達44%的資訊及消費性電子部門的高階筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種市場需求穩定，全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求穩定，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上電動車充電裝置與車用LED照明產品出貨增加，帶動光電部門營收同比持續成長，占營收比重約21%。

邱森彬表示，光寶身為供應鏈重要一環，大陸封城停工不可能置身事外，只要時間不拖長，第2季營運可望維持成長趨勢，尤其是雲端部分，第2季可望維持成長，預估第2季整體合併營收可望季增兩位數。